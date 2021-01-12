ЖКХ

Псковичи могут оплатить задолженность перед Горводоканалом без учета пеней до конца января

Псковичи могут до конца января оплатить задолженность за услуги Горводоканала без учета пеней за период с 1 марта 2020 по 31 декабря 2020 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Фото: pixabay.com

Напомним, согласно постановлению правительства №424 от 2 апреля 2020 года, Горводоканал приостановил начисление и взыскание пеней до 31 декабря 2020 года.

Расчет пеней на задолженность за услуги водоснабжения и водоотведения возобновляется, а строка «пени» вновь появится в квитанциях за январь 2021 года, уточнили на предприятии.