ЖКХ

Центр обслуживания клиентов регоператора по обращению с ТКО возобновил работу в Пскове

С 13 января возобновил прием граждан Центр обслуживания клиентов регионального оператора по обращению с ТКО в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Региональный оператор напоминает, что при посещении центра необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

При посещении Центра обслуживания клиентов будет организовано проведение термометрии. Клиенты с повышенной температурой тела не будут допускаться в помещение.

Кроме того, посетителям офисов регоператора в Пскове и Великих Луках необходимо соблюдать социальную дистанцию. В центрах одновременно могут находиться не более 2 человек.

Телефоны call-центров «Экопрома»: 8 (8112) 20-19-21 (Псков), 8 (81153) 6-94-28 (Великие Луки). «Горячая линия» регоператора: 8( 800) 234-24-23.

Жители Пскова и Псковского района могут обращаться по вопросам, связанным с вывозом твердых коммунальных отходов, в диспетчерскую службу регоператора телефону: 20-17-99 в рабочее время с 8:00 до 17:00.