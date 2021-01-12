ЖКХ

Депутат гордумы поможет псковичам избавиться от черной плесени

В многоэтажке на улице Рокоссовского, 13 в Пскове завелась черная плесень. С жалобой к депутату городской Думы Федору Постнову обратился жилец одной из квартир. По мнению псковича, плесень появилась из-за огромных щелей и сырости в подвале.

«Еще летом гражданин просил законопатить швы в подвале. Щели там такие, что ладонь туда может влезть. Он и сам готов был их законопатить, тем более в тот момент делал у себя ремонт, но его в подвал не пустили», - рассказал Псковской Ленте Новостей Федор Постнов.

По его словам, у 83-летней пенсионерки, также проживающей в данной квартире, еще до Нового года началась аллергия. Ей несколько раз вызывали скорую помощь. Предполагаемая причина аллергии выявилась вчера, 13 января, когда мужчина открыл шкаф и обнаружил там черную плесень.

В квартире также проживает супруга псковича, двое детей и домашние питомцы.

По словам Федора Постнова, он готов написать депутатский запрос, чтобы помочь горожанину в решении проблемы. Наряду с этим депутат посоветовал жильцу квартиры написать обращение в инстаграм губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. «Если туда написать, виновные быстрее смогут по башке получить», - считает депутат.

«Если б человека с его друзьями допустили до подвала, он бы сам осмотрел все швы и промазал все дыры, и проблем бы не было», - заметил он.