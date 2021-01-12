ЖКХ

АО «Псковэнергосбыт» возобновил отключение электроэнергии за долги

АО «Псковэнергосбыт» напоминает, что 31 декабря 2020 года закончился срок действия моратория на предъявление пеней и отключение электроэнергии должникам – физическим лицам.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, мораторий являлся временной мерой, и с 1 января 2021 года в соответствии с законодательством РФ пени будут начисляться на всю сумму долга. При этом наличие задолженности за электроэнергию грозит неплательщикам не только необходимостью оплатить пени, но и приостановкой энергоснабжения до момента полной оплаты как накопленных долгов, так и стоимости работ по ограничению поставки электроэнергии и ее возобновлению.

Кроме того, задолженность может быть взыскана и в судебном порядке. В отношении должников за коммунальные услуги действует упрощенная система судопроизводства, когда рассмотрение дел проводится без присутствия сторон. В случае получения судебного решения в дополнение к основному долгу и пеням на должников ложатся и судебные расходы.

АО «Псковэнергосбыт» рекомендует не накапливать долги за электроэнергию и погасить задолженность в кратчайшие сроки, а также своевременно и в полном размере вносить плату за электроэнергию. Выполнение своих обязанностей по оплате позволит исключить возможные негативные последствия.

Информацию о задолженности, историю начислений и платежей можно увидеть в Личном кабинете на сайте АО «Псковэнергосбыт». Кроме того, в Личном кабинете можно дистанционно передать показания счетчиков, а также настроить получение квитанции непосредственно на адрес электронной почты.

Оплатить потребленную электроэнергию без комиссии можно в центрах обслуживания потребителей и на интернет-сайте АО «Псковэнергосбыт».