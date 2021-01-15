ЖКХ

Капитальный ремонт кровли дома №31 по улице Ротной выполнят в 2021 году

В Пскове в доме №31 по улице Ротной в этом году выполнят капитальный ремонт кровли. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления.

К властям муниципалитета обратились жители дома №31 по улице Ротной с просьбой посодействовать в решении вопроса по ремонту кровли. Формирование Фонда капитального ремонта жилого дома может производиться одним из двух возможных способов - на специальном счете или на счете регионального оператора. Для уточнения информации, по какому способу обслуживается данный дом, был направлен запрос в управляющую организацию.

В результате чего выяснилось, что дом аккумулирует средства на капремонт на спецсчете и имеет достаточно денег для выполнения капремонта кровли в текущем году.

Руководитель управляющей организации напомнил, что главная особенность формирования фонда на специальном счете в том, что все бремя ответственности за организацию капитального ремонта целиком ложится на плечи собственников: «Вы самостоятельно выбираете перечень необходимых работ, организацию для выполнения капремонта, контролируете ход выполнения капремонта, а также осуществляете приёмку выполненных работ».

Депутат по данному округу №2 Сергей Колосов выразил готовность оказать помощь жителям при составлении необходимых документов. Кроме того, он подчеркнул, что будет держать вопрос по ремонту кровли на своем контроле.