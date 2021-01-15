ЖКХ

Космический корабль для коммунальщиков

Несколько недель назад в Венецию прибыл ценный груз стоимостью в сотни тысяч евро. Из Германии было доставлено шасси от известного автогиганта Man. На итальянском заводе Jurop уже приступили к монтажу на шасси комплекта насосного оборудования, резервуаров для промывки сетей и откачки сточных вод. К лету комплекс окажется в Пскове. Без этого оборудования город уже совсем скоро может захлебнуться в собственных стоках.

Об авариях узнают заранее

Хозяйственно-бытовая канализационная сеть раскинулась под Псковом на 300 км. Много это или мало? В первую очередь - дорого. Недавняя перекладка на участке в 240 метров (не километров!) обошлась в 15 млн рублей. Участок от улицы Юбилейной до улицы Западной вдоль Рижского проспекта был изношен настолько, что верхняя часть коллектора обваливалась. Модернизировали его с помощью полипропиленовых вставок в металлические трубы. Средства выделил федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Несмотря на то, что хозяйственно-бытовая канализация отделена от ливневой, и обслуживают их разные предприятия, работу водоканала сильно осложняет песок с городских улиц. Эта проблема буквально всплывает весной при таянии снега и во время летних ливней, когда на предприятии также фиксируют увеличение поступлений песка в канализацию.

«Песок - это проблема. Он по сетям попадает в канализационные станции, забивает резервуары, на очистных попадает в центрифуги по обезвоживанию осадков, происходит абразивный износ дорогих импортных деталей, - говорит директор МП г. Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. - В последние годы нанимали подрядчиков из Петербурга, которые промывали сети от песка».

Многие псковичи могли видеть синюю «Сканию» с логотипом коммунального предприятия тут и там по городу. «Старушка» бегает по городским улицам уже 15 лет. Работает она так. Чистая вода из одного резервуара под давлением в 180 атмосфер буквально пробивает засор на сетях. В другой резервуар вакуумный насос тут же засасывает содержимое промытого канализационного коллектора: мутную воду, песок, камни, тряпки и другие неожиданные для этого места предметы. Они регулярно попадаются сотрудникам Горводоканала. Все, канализация чистая, можно везти находки на утилизацию и ехать на следующий аварийный вызов.

«Гидродинамическая машина - наша рабочая лошадка, на которую ложится основная нагрузка по снятию заторов. Она одна на весь город и, к сожалению, выработала свой ресурс, - сокрушается главный технолог МП Пскова «Горводоканал» Андрей Алябьев. - Не может уже создавать прежний уровень разреженности вакуума и давления, износилось шасси. Чаще она на ремонте, чем в эксплуатации».

Водоканал получил возможность приобрести новую гидродинамическую машину за счет привлеченных грантовых средств по программе приграничного сотрудничества «Россия - Эстония» 2014-2020. Совместно с водоканалом Южной Эстонии Emajoe Veevark реализуется проект «Повышение качества общих водоемов за счет снижения на них нагрузки от загрязнений со стороны коммунальных канализационных систем городов и сельской местности на территории программы». Бюджет псковского Горводоканала в проекте 450 000 евро (40 500 000 рублей), собственное софинансирование - 45 000 евро (4 050 000 рублей).

По проекту будет не только куплена машина, но и разработана программа, которая предупредит коммунальщиков о грядущих авариях еще до того, как они произойдут. В Тарту такая система работает уже десять лет и по тому же проекту будет модернизирована. В конечном счете, все это - способ сделать наше общее Псковско-Чудское озеро чище, качество воды лучше, а жизнь приграничных населенных пунктов - в том числе и Пскова - безопаснее.

Немецкое шасси уже прибыло в цеха недалеко от Венеции. Осталось смонтировать на него оборудование и можно отправлять в путь до Пскова. Фото сделано на заводе в Италии.

Канализационные маневры

Машина, которую сейчас собирают для Пскова в Италии - космический корабль в коммунальной отрасли, именно так технику характеризуют специалисты.

«На поставленных нами машинах работают Мосводосток и Мосводоканал. Все заводы России, которые производят коммунальную технику, на 99% использует поставляемое нами оборудование. В любой город приедете, оранжевую машину увидите - это наше оборудование», - рассказал побывавший прошлым летом в Пскове Вадим Фурсов, генеральный директор компании «Комета», эксклюзивного поставщика Jurop на на рынки России, Беларуси и Казахстана.

По компановке новая машина будет отличаться от той, что есть сейчас в Пскове. На существующей резервуары расположены последовательно друг за другом, из-за чего длина машины достигает 13 метров. Это не очень удобно при работе в небольших псковских дворах, заставленных автомобилями. Невысокий клиренс не дает забраться на поребрик.

«На новой машине будет бочка из нержавеющей стали плюс боковые баки, что уменьшит ее габариты до восьми метров, - рассказывает Вадим Фурсов о характеристиках техники. - Даже без защитного кожуха насос работает с низким уровнем шума, а с кожухом можно работать даже ночью».

Машина обойдется в 390 тысяч евро. Производитель дает пожизненную гарантию на насос Helix - сердце коммунального автомобиля. Новая техника сможет работать при температуре до минус 25 градусов. В Пскове так низко температура опускается редко и ненадолго, но самые морозные дни становятся на канализации самыми аварийными. Например, морозы, на несколько дней ударившие в середине января, заставили горожан передвигаться по улицам короткими перебежками. Новая техника сможет работать даже в таких условиях.

А программный продукт позволит не просто «бить по хвостам», выезжая с мигалками, когда хлещет через край, но и заранее знать о тонких местах. Предполагается, что система заработает к концу нынешнего года, новая каналопромывочная машина начнет свою службу уже летом.

Юлия Магера