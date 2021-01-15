ЖКХ

Власти Псковского района отреагировали на жалобу жильцов затопленного нечистотами дома

Власти Псковского района отреагировали на жалобу жильцов дома №19Б по улице Юбилейной в деревне Неелово, которые сообщили о регулярном затоплении нечистотами. О существующей проблеме жильцы написали в редакцию Псковской Ленты Новостей.

«Наш дом вот уже больше полугода тонет в нечистотах из-за неисправной насосной станции. Обращались во всевозможные инстанции, но все бесполезно - денег нет! В администрации района пообещали помочь. Было выделено около миллиона рублей на замену старых насосов. Мы обрадовались, но как оказалось, зря. В ноябре приехали рабочие, что-то там поковырялись и уехали, а спустя полтора месяца насосы опять перестали работать! Это нам так поменяли насосы? Колодцы переполнены нечистотами, первый этаж плавает в фекалиях. Воняет страшно, задыхаемся, а тут еще и зима пришла, даже окна открыть не можем – замерзаем, - пожаловались жильцы дома №19Б. - Получается, мы исправно платим за коммунальные услуги, а услуг нам не оказывают... Когда нас услышат, наконец - когда мы с головой в фекалиях утонем?»

Псковская Лента Новостей обратилась за комментариями в администрацию Псковского района. Жалоба по аварии на сети канализации поступила в ЕДДС района 15 января в 21.45. Полностью аварийная ситуация устранена сегодня, 18 января, в 14.40, ответили в администрации.