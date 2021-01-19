ЖКХ

Псковское УФАС и регоператор по обращению с ТКО перешли от конфронтации к диалогу

Антимонопольщики и региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области перешли от конфронтации к диалогу. Об этом сообщила руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Псковской области Ольга Милонаец в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM).

«В рамках нашей компетенции нас слышат», - заверила она.

Гость студии обратила внимание, что считает одним из главных достижений антимонопольного ведомства в регионе - снижение тарифа на вывоз мусора на 10 рублей. «Да, при этом они подняли норматив, но они доказали необходимость этого документами: то, что они получают больше мусора, чем это было обозначено в действующем на тот момент нормативом. Кроме того, на этот год регоператор обращался за повышением тарифа, но не смог доказать обоснованность этого шага. Я считаю, что это тоже хороший знак», - добавила она.

Ольга Милонаец отметила, что УФАС региона продолжает разбираться в частных случаях, связанных с работой регоператора по обращению с ТКО в Псковской области.

«Я как житель Псковской области тоже вижу все нюансы. Маленькими шажками, но мы идем в правильном направлении», - заключила она.