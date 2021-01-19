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Мы двигаемся в одном направлении – Александр Киселев о взаимодействии с УФАС

Директору регионального оператора по обращению с коммунальными отходами в Псковской области ООО «Экопром» Александру Киселеву удалось выстроить конструктивный диалог с УФАС России по Псковской области и найти общий язык с руководителем антимонопольного ведомства Ольгой Милонаец. Об этом он сообщил в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Первое, что я сделал, когда приехал в Псковскую область, - отправился на встречу с руководителем регионального УФАС Ольгой Милонаец, и могу сказать, что нам удалось выстроить конструктивный диалог и найти общий язык», - поделился он.

Александр Киселев отметил, что такие встречи с главой антимонопольного ведомства с тех пор носят регулярный характер. «До Нового года мы встретились около пяти раз. Если возникают вопросы, я приезжаю к ней на прием, и она всегда помогает советом. Выстроился нормальный рабочий режим. Мы друг друга слышим. Никакого негатива нет. Ольга Викторовна выполняет свою работу, я выполняю свою. Тут важно понимать друг друга, а это невозможно без общения», - добавил он.

По его словам, в начале 2021 года у регоператора по обращению с ТКО намечаются новые торги. До их начала в ООО «Экопром» также намерены предварительно проконсультироваться в УФАС.

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«На самом деле мы двигаемся в одном направлении. Самое главное - чтобы в городе было чисто, а население не пугалось экологической реформы. Для этого придется поработать», - заключил Александр Киселев.