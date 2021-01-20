ЖКХ

Суд обязал три поселения в Островском районе оборудовать площадки для ТКО

Три сельских поселения в Островском районе – Бережанскую, Горайскую и Островскую волости – суд обязал оборудовать контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Соответствующие административные исковые заявления в суд направил природоохранный межрайонный прокурор по итогам проверки, которая показала, что места накопления ТКО, находящиеся на территории проверенных сельских поселений, не оборудовали в соответствии с требованиями норм санитарно-эпидемиологического законодательства.

Суд обязал устранить допущенные нарушения. Решения суда в настоящее время в законную силу не вступили.