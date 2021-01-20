ЖКХ

Две утечки устранили специалисты теплосетей в Пскове

Две утечки устранили специалисты Псковских тепловых сетей на территории областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

Одна из утечек произошла во дворе дома № 56А на Рижском проспекте. «Агрессивные условия среды не пожалели стыка трубопровода с теплоносителем и образовалась утечка. Несколько домов попали под отключение - это тот случай, когда нет возможности "запитаться" от соседних котельных, и несколько часов жители пяти домов оставались без отопления», - рассказали в пресс-службе.

Вторая утечка произошла у дома №69А на улице Юбилейной. «Там получилось значительно проще и удобнее. Наши коллеги смогли переключиться на сети котельной №20», - отметили на предприятии.

К окончанию рабочего дня все работы были успешно завершены. «Жители вернулись в теплые квартиры и даже не узнали, что что-то случилось. Ведь в том и заключается наша работа - дарить людям тепло и согревать их в любую погоду», - добавили в пресс-службе.