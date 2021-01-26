ЖКХ

Внедрять раздельный сбор отходов продолжат в Псковской области

Вопросы реализации реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) обсудили руководитель регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области ООО «Экопром» Александр Киселёв и его заместитель Марина Мезенцева с главой Гдовского района Юрием Павловым. Во встрече также принял участие руководитель МУП «Гдовпроект» Александр Екимов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Глава Гдовского района Юрий Павлов отметил эффективную работу регоператора по организации вывоза мусора на территории муниципалитета.

Одной из тем, которой коснулись участники встречи, стало продолжение реализации раздельного сбора отходов в регионе. Директор компании «Экопром» Александр Киселёв напомнил, что на территории 10 муниципалитетов Псковской области для этого уже установлено порядка 400 контейнеров. В том числе около 300 появилось в областном центре и Великих Луках, еще 100 - в районах области. В Гдове установлено 10 сетчатых контейнеров для раздельного сбора отходов. «Работа в этом направлении будет продолжена», - сказал Александр Киселёв.

Напомним, что Псковская область расположилась на четвертом месте по России по внедрению раздельного сбора отходов. Такие данные приводит Российский экологический оператор. Этого удалось добиться благодаря установленным регоператором контейнерам для раздельного сбора ТКО, а также внедрению раздельного сбора отходов в регионе, отметили в компании «Экопром». В лидерах среди регионов также Москва, Московская область и Республика Коми.