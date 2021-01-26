ЖКХ

Несколько улиц частного сектора Великих Лук газифицируют в 2022 году

В Великих Луках планируется разработать проектно-сметную документацию по газификации нескольких улиц частного сектора. На эти цели уже выделены средства из областного бюджета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук.

«Надеемся, что нам удастся дополнительно выполнить работы по ряду объектов, которые не входят в данную проектно-сметную документацию, за счет экономии средств. Планируем к 2022-му году в рамках областной программы выйти на этап строительно-монтажных работ. Чтобы начать проводить газ низкого давления к большинству объектов», - сказал и. о. первого заместителя главы администрации города Валерий Астраханцев.

Кроме того, по его словам, в рамках федеральной программы «Чистая вода» уже проводится реконструкция станции биохимической очистки воды от сероводорода на очистных сооружениях. В этом году пройдет очередной этап, работы должны закончиться в 2022-м. «Город будет с обновленными очистными сооружениями, это серьезная работа. Сегодня мы проводим экспертизу и проверку работ на этом объекте», - отметил Валерий Астраханцев.

Также в этом году, добавил он, предполагается завершить строительство блочно-модульной котельной. Основные работы уже выполнены, специалистам осталось провести только пусконаладочные работы.