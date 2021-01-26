В Псковской области названы крупные должники за газ

«Газпром Межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о задолженности крупных потребителей газа в Псковской области по состоянию на 1 января.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 января 2021 года
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП города Пскова «ПТС»
|
511 730 952,52
|
334 479 083,17
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|
107 504 742,17
|
94 591 898,44
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|
74 902 324,40
|
70 655 593,21
|
МУП «Тепловые сети» города Великие Луки
|
73 425 976,16
|
0
|
МУП «Невельские теплосети»
|
18 356 245,38
|
17 719 915,58
|
Порховское МПТСиК
|
33 486 874,63
|
28 122 818,63
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|
34 880 646,91
|
32 967 425,58
|
ООО «РайКомХоз»
|
19 074 396,15
|
19 074 396,15
|
МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|22 155 593,63
|17 068 922,85
|
МУП «Искра»
|
23 771 792,64
|
18 799 457,99
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
15 127 005,30
|
13 972 988,51
|
МУП «Палкинская ПМК»
|
2 991 351,48
|
1 055 357,67
|
ОАО «Уют»
|
1 142 854,84
|
146 000,00
|
МУП «Локнянское ЖКХ»
|
2 282 910,24
|
326 545,91
|
ООО «А2 Энергия»
|
2 084 713,07
|
0
|
Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|
5 029 933,86
|
1 552 966,73
|
МП «Печорские теплосети»
|
592 325,30
|
0
Посмотреть изменения в законодательстве, касающиеся должников, можно здесь.