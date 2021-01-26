ЖКХ

Псковичам предлагают платить за тепло в рассрочку

Псковские тепловые сети предлагают гражданам, попавшим в сложную финансовую ситуацию, возможность поэтапной выплаты задолженности, без обращения в суд. Как сообщается на официальной Instagram-странице предприятия, чтобы воспользоваться таким механизмом, необходимо обратиться в адрес МП Пскова «ПТС» с заявлением о составлении графика платежей.



Источник: Instagram-страница МП Пскова «ПТС»

В этом случае суммы дробятся на весь год и выплаты происходят равными долями, что снижает финансовую нагрузку на абонента и позволяет избежать судебных разбирательств и испорченной кредитной истории.

На предприятии также напомнили, что с 1 января в России отменили мораторий на начисление пени за долги ЖКХ. Он был введен с апреля по декабрь 2020 года включительно, на период пандемии коронавируса. С 1 января 2021 года начисление пени и штрафов при наличии задолженности за коммунальные платежи возобновляется.

Кроме того, с 1 января 2021 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ, которые упрощают получение субсидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Как и прежде, субсидии не смогут получить россияне, у которых есть долги по ЖКХ.