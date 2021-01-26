ЖКХ

«Экопром» с 1 февраля начнет вывозить мусор с территории Невельского района

Руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области ООО «Экопром» Александр Киселев и его заместитель Марина Мезенцева провели рабочую встречу с главой Невельского района Олегом Майоровым. В ней также приняли участие главы поселений, представители сферы ЖКХ по вопросу сбора и вывоза мусора. Участники мероприятия обсудили общие и проблемные вопросы вывоза мусора на территории района, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регоператора.

Александр Киселев напомнил, что с 1 февраля компания «Экопром» начнет самостоятельно вывозить мусор с территории Невельского района, договорные отношения с подрядчиком прекращаются. Марина Мезенцева отметила, что график и логистика утверждены, однако в настоящее время есть моменты, связанные с проездом в сельские населенные пункты. Они будут решаться в индивидуальном порядке с каждым главой сельского поселения. Что касается улиц и деревень с мешковым сбором ТКО, то их адресность сохраняется. Мешки для сбора ТКО для населения будут переданы главам поселений.

В Невеле на контейнерных площадках, используемых населением, регоператор в соответствии с нормами и стандартами произвел замену баков для ТКО. Новые пластиковые евроконтейнеры имеют не только больший объем, но и оборудованы крышками, в соответствии с требованиями СанПиН. Подобные баки должны установить и юрлица. В случае, если в настоящее время юрлицо по объективным причинам не может заменить бак, то следуют написать в ООО «Экопром» гарантийное письмо с указанием даты, когда контейнер будет заменен.



С 1 февраля от контейнерных площадок будет вывезен весь мусор, включая крупногабаритный, за исключением веток. Помимо мусора из контейнера, работники компании «Экопром» производят уборку и самой контейнерной площадки - весь процесс проходит с фотофиксацией и контролируется в онлайн-режиме. Вывоз строительного мусора, как и ранее, осуществляется по отдельным договорам.

Вопросы, касающиеся сбора и вывоза ТКО, можно задать по телефону диспетчерской службы 8 (8112) 201-799 с 8.00 до 17.00.