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Почти 4 тысячи гектаров просек для ЛЭП расчистили в Псковской области за год

28.01.2021 12:24|ПсковКомментариев: 0

3800 га просек для линий электропередач расчистили в лесах Псковской области в прошлом году. Об этом сообщил представитель электросетевой компании в ходе парламентского часа на 54-й сессии областного Собрания 28 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Специалист пояснил, что расширять просеки по высоте самого высокого дерева неэффективно.

Депутаты поинтересовались, сколько нужно аварийных бригад, чтобы за короткие сроки они могли восстанавливать электроснабжение.

Представитель компании ответил, что нынешнего количества бригад (144) достаточно для обслуживания того количества оборудования, которое находится на балансе предприятия. «Бригад достаточно, но есть проблема с их заполнением. В удаленных населенных пунктах мало специалистов-электромонтеров. Чем дальше район, тем больше проблема», - сказал он. В бригады требуется 65 человек.

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов спросил, требуется ли компании помощь областного Собрания в прохождении целевой программы по модернизации объектов электросетевого хозяйства.

«Да, конечно. Помощь Собрания, естественно, потребуется», - ответил представитель компании.

Председатель регионального парламента Александр Котов спросил, почему в Стругокрасненском районе фиксировались случаи отключения электроэнергии и после окончания неблагоприятных погодных явлений: 12, 13, 15, 22 января и так далее.  Представитель компании ответил, что в определенные дни были ледяные дожди, кроме того, периодически зимой происходят технологические нарушения.

Теги: #псковское областное собрание #электроснабжение
Источник: Псковская Лента Новостей
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