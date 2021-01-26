ЖКХ

Тепловые сети собирают предложения и пожелания псковичей

Псковские тепловые сети собирают предложения и пожелания жителей областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

«Предлагаем каждому из вас уникальную возможность стать соредактором контента для нашего предприятия - проведем небольшой интерактив, - обратились к псковичам в пресс-службе. - Подумайте, какая тема для рассказа о нашем предприятии, структурном подразделении или котельной, о чем угодно, была бы вам интересна»

Предложения можно прислать на электронную почту: pts@pts.pskov.ru, а также в мессенджерах по телефону +7-911-889-48-87.

«Мы аккумулируем все ваши предложения и пожелания, в самые короткие сроки подготовим цикл статей и опубликуем на наших официальных ресурсах, - отметили в пресс-службе. - Это еще одно доказательство того, что мы открыты к диалогу и хотим выстроить устойчивую связь с нашими читателями, нам важно ваше мнение и ваши пожелания».

«Берегите тепло в своих сердцах и дарите его своим близким, а о тепле в ваших домах позаботимся мы», - добавили на предприятии.