ЖКХ

Жильцы дома на улице Малышева в Великих Луках с июня живут без горячей воды

Жильцы дома на улице Малышева, 28 в Великих Луках с июня живут без горячей воды. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города, без горячего водоснабжения жильцы общежития остались из-за аварийного состояния инженерных коммуникаций в связи с износом сетей. Выполнение ремонтных работ в рамках текущего ремонта было невозможно.

За помощью в решении проблемы жильцы обратились к главе города Николаю Козловскому, и он сразу взял вопрос под личный контроль. Разобравшись в ситуации, глава города поручил городской администрации обратиться к регоператору - в Фонд капитального ремонта Псковской области с просьбой провести капитальный ремонт системы горячего водоснабжения дома в ближайшее время.

«Оперативность решения данного вопроса была принципиальной, потому что отсутствие горячей воды приносит не только неудобства великолучанам, но и может иметь негативные последствия для сложившейся эпидемиологической обстановки, - пояснил Николай Козловский. - Принимая во внимание всю серьезность ситуации, на основании протокола общего собрания собственников дома был проведен электронный аукцион на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту сетей водоотведения, горячего и холодного водоснабжения данного многоквартирного дома. По итогам был определен подрядчик, который на данный момент уже приступил к выполнению работ. Вопрос я держу на личном контроле».

Работы в доме подрядчик начал 25 января. Уже демонтированы старые трубы и идет прокладка новых, современных сетей. Вместе с подрядчиком в режиме онлайн за работами следит и управляющая компания «Заречный район.

Как отметил директор организации Дмитрий Ралдугин, управляющая компания делала всевозможные ремонтные работы вплоть до лета прошлого года, но в конце июня 2020 года пришлось прекратить подачу горячей воды. На сегодняшний день, благодаря вниманию главы города к решению данной проблемы, совместной работе с администрацией города, региональным оператором, жильцами общежития, уже ведутся работы по капитальному ремонту, в ходе которого будет произведена замена труб горячего холодного водоснабжения и водоотведения».

Подрядная организация из Пскова «ООО «СтройПодряд», выполняющая капитальный ремонт, уже четвертый год специализируется на замене инженерных сетей в многоквартирных домах.

«На данный момент, уже сделана половина работ, связанных с системой горячего водоснабжения. Дальше у нас предстоит замена стояков общего пользования. Подачу горячей воды будет происходить постепенно, после замены каждого стояка. На восстановление горячего водоснабжения уйдет порядка месяца», - отметил главный инженер порядной организации Кирилл Нагаев.