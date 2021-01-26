ЖКХ

Запорную арматуру меняют на тепловом пункте на улице Юбилейной в Пскове

Работы по замене запорной арматуры проводятся на центральном тепловом пункте, расположенном возле дома №89 на улице Юбилейной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

«Чтобы контролировать поток рабочей среды (газа, воды, других жидкостей), на трубопроводах устанавливается запорная арматура, - рассказали в пресс-службе. - Нельзя начинать ремонтировать какой-либо из участков магистрали, не перекрыв ее на предыдущем этапе. Существует разные виды механизмов для остановки потока. Они похожи по принципу работы, но различаются конструкцией, особенностями эксплуатации».

Отмечается, что к запорной арматуре относится запорный кран - механизм, предназначенный для полной остановки рабочего потока, подающегося по трубопроводу. «К подобным деталям можно отнести вентили, клапаны, перегородки, заслонки, дисковые затворы. Запорный кран выполняют одни и те же функции, независимо от его конструкции», - уточнили в пресс-службе. Помимо основных элементов, арматура имеет соединительные элементы для подключения труб с двух сторон.

«Очень важно поддерживать ее в хорошем состоянии, ведь, повторимся, любые работы, связанные с сетями, начинаются с перекрытия подачи теплоносителя, а без запорной арматуры этого просто невозможно сделать. Если задвижка будет закрыта неплотно, то теплоноситель будет поступать в трассу, и тогда о ремонте можно просто забыть», - добавили на предприятии.