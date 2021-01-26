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ЖКХ

Кто должен устанавливать и ремонтировать счетчики на электричество, разъяснили псковичам

29.01.2021 16:55|ПсковКомментариев: 0

В Пскове состоялось очередное заседание Центра председателей советов многоквартирных домов. Встреча была организована при содействии депутата Псковской городской Думы Валерия Тюменцева. По эпидемиологическим требованиям Центр собирается в настоящее время в формате малых групп для обсуждения актуальных вопросов сферы ЖКХ в городе Пскове.

Председатель совета дома по ул.Мирная, д. 3а Нина Каштанова рассказала об опыте замены индивидуальных счетчиков потребления электроэнергии. В свою очередь Евгений Кондратьев, оказывающий юридическую поддержку Центру председателей, дал пошаговые разъяснения законодательных аспектов в области обеспечения многоквартирных домов электрической энергий.

С 1 июля 2020 года установка и эксплуатация индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета электрической энергии в многоквартирном доме, а также эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета осуществляются гарантирующим поставщиком.

Сроки установки приборов учета электрической энергии указаны в п. 80(2) Правил № 354. Согласно данному пункту Правил №354, установка индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии в многоквартирном доме и допуск их к эксплуатации, в случае если по состоянию на 1 апреля 2020 года или ранее прибор учета электрической энергии отсутствовал, истек срок его эксплуатации или он вышел из строя, должны быть осуществлены гарантирующим поставщиком до 31 декабря 2023 года, а в случае если по состоянию на 1 апреля 2020 года или ранее истек интервал между поверками прибора учета, то поверка прибора учета или установка нового прибора учета должны быть осуществлены гарантирующим поставщиком до 31 декабря 2021 года.

На вопрос председателей о том, кто несет ответственность за сохранность приборов учета электрической энергии, Евгений Кондратьев пояснил: «Собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме, жилого дома (домовладения) обязан обеспечить сохранность и целостность прибора учета электрической энергии, включая пломбы и (или) знаки визуального контроля, а также иного оборудования, входящего в состав интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности), установленного внутри (в границах) такого помещения или дома (домовладения) (земельного участка, на котором расположен жилой дом (домовладение), и нести перед гарантирующим поставщиком или сетевой организацией ответственность за убытки, причиненные неисполнением (ненадлежащим исполнением) этой обязанности. В случае если прибор учета электрической энергии установлен за пределами помещений, тогда гарантирующие поставщики обязаны обеспечить сохранность и целостность индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета электрической энергии (иного оборудования, входящего в состав интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности), установленных ими в отношении жилых и нежилых помещений и находящихся вне границ таких помещений многоквартирного дома (на площадках лестничных клеток, в коридорах, вестибюлях, холлах), электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества в многоквартирном доме».

Председатель совета дома №11 по Сиреневому бульвару Людмила Лукашкина поделилась своим опытом в решении вопроса изменения порядка начисления за отопление в доме, который имеет изолированную систему теплоснабжения. «В таких домах, как наш, тепловые сети должны использовать низкий коэффициент для начислений, так как во время капитального ремонта трубы были изолированы и сейчас имеют низкую теплопотерю», - пояснила Людмила Лукашкина. Валерий Тюменцев оказывает содействие жильцам данного дома в решении вопроса перерасчета. Юрист Евгений Кондратьев проводит юридическую оценку сложившейся ситуации и не исключает необходимости решения вопроса в судебном порядке.

С учетом озвученных замечаний председателей к формам начислений за горячее водоснабжение и отопление в зимний период в городе Пскове Валерий Тюменцев принял решение организовать следующую встречу с участием специалистов Псковских тепловых сетей.

О дате и времени очередного заседания Центра можно узнать в Псковской городской Думе по телефону 29-03-05, или на странице ВК https://vk.com/mkdpskov

Источник: Псковская Лента Новостей
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