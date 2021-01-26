ЖКХ

В «Семейной приемной» помогли жителям Овсища добиться горячей воды

Дистанционный прием граждан в «Семейной приемной» провела региональный координатор партпроекта «Единой россии», заместитель секретаря регионального отделения партии, глава Пскова Елена Полонская и рассмотрела десять обращений псковичей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, приемы проводятся в рамках реализации федерального проекта «ЕР» «Крепкая семья».

Так, к регкоординатору партийного проекта обратилась за помощью псковичка, проживающая в доме №5 по улице Ижорского батальона. Как пояснила заявительница, в течение двух недель в данном доме нет горячей воды, люди греют воду, чтобы помыться. Особенно тяжело семьям с детьми. Обращение в управляющую организацию не дало результатов.

Елена Полонская сделала запрос в управляющую организацию, по итогам которого сотрудники организации провели промывку труб. Заявительница позвонила и от всех жильцов поблагодарила Елену Полонскую за горячую воду в кране и сообщила, что от радости даже решила испечь пирог семье.

Елена Полонская также дала разъяснения псковичам, которые обратились по вопросу оплаты взносов на капитальный ремонт жителям старше 80 лет и по расчетам компенсации, а также по вопросу участия жителей в программе по формированию городской среды Пскова.

Напомним, «Семейная приемная» открыта каждый четвертый четверг месяца по адресу: улица Гоголя, 9. Семьи могут обратиться с волнующими их вопросами, получить консультации и поддержку. Временно приемы проводятся в дистанционном режиме.

Запись на прием осуществляется телефону: 8 (8112) 66-25-12.