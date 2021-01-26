ЖКХ

Энергетики подвели итоги работы за 2020 год в Псковской области

«Россети Северо-Запад» рассказали о результатах работы в Псковской области в официальном Telegram-канале компании.

Показатели Псковского филиала «Россети Северо-Запад» в регионе по средней продолжительности (SAIDI) и частоте (SAIFI) прекращения передачи энергии улучшились на 42% и 22% по сравнению с 2017 годом.



Фото: rossetisevzap, Instagram

Количество технологических нарушений в 2020 году в сети 0,4 кВ и выше региона сократилось на 18% к 2017 году.

«Энергетики ведут системную работу по повышению надежности в регионах присутствия. Компания в данный момент проводит аудит состояния электросетей по итогам которого будет разработана программа по увеличению надежности для предотвращения и сокращения сроков ликвидации неблагоприятных погодных явлений», - подчеркнули в пресс-службе компании.

Ожидаемый факт реализации инвестиционной программы 2020 года составляет 907 млн рублей. Ввод энергообъектов: 30,6 МВА трансформаторной мощности и 199 км ЛЭП.

Осуществлено техприсоединение 2 411 потребителей на общую мощность 54,2 МВт. В том числе выделена мощность для 21 социального объекта в числе которых 8 школ и детских садов, 9 медицинских учреждений.

Среди наиболее значимых событий года – обеспечение 3,5 МВт мощности для корпусов новой областной инфекционной больницы в Пскове и ее отделения в Великих Луках на 360 коек для лечения взрослых и детей с COVID-19. В кратчайшие сроки построена вся необходимая электросетевая инфраструктура - проложены 10 кабельных линий 6 и 10 кВ, установлены 5 трансформаторных подстанций.

В 2020 году модернизированы подстанции 110 кВ «Бежаницы» и «Локня». Телемеханизация позволяет управлять объектами и следить за их работой на расстоянии. До конца 2021 года будет обеспечена наблюдаемость еще 18 подстанций 110 кВ.

Завершена модернизация коммутационного оборудования узлового центра питания Псковской области. ПС 330 кВ «Новосокольники» обеспечивает электроснабжение объектов железнодорожной инфраструктуры и промышленных предприятий, включая Великолукский локомотиворемонтный завод, Великолукский опытный машиностроительный завод, Великолукский завод «Лесхозмаш». Кроме того, энергообъект обеспечивает транзит между объединенной энергетической системой Республики Беларусь и Российской Федерацией.

В 2021 году завершена модернизация ПС 330 кВ «Великорецкая», установленной мощностью 400 МВА. Мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения более 620 000 человек.