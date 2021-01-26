ЖКХ

Псковичка поблагодарила «Экопром» за заботу о чистоте

В адрес регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области - ООО «Экопром» пришло письмо от псковички, которая живет в микрорайоне Овсище. В своем письме жительница областного центра выражает благодарность сотрудникам компании за работу по уборке мусора, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экопром».

«Наблюдая за вашей работой, особенно в это время, хочу поблагодарить вас за усердие и добросовестность, - отметила женщина. - Красота и гармония всегда была связана с чистотой. Заботясь о чистоте, вы не только проявляете заботу об окружающих вас людях, но и делаете нашу жизнь более комфортной».

Главная задача регионального оператора - сформировать современный стандарт обращения с ТКО в Псковской области, который ориентирован на улучшение качества экологической обстановки в регионе. Организованный сбор, регулярный вывоз, сортировка и последующая обязательная вторичная переработка полезных фракций (пластик, бумага, стекло), создание современных полигонов и недопущение стихийных свалок – это большая работа, которая строится на экологической сознательности жителей области, пояснили в компании.

«Псковская область всегда славилась своей экологической обстановкой, деятельность регионального оператора направлена исключительно на сохранение этого позитивного имиджа во благо региона», - добавили в ООО «Экопром».