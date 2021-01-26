ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Максимовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – директор МП города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о ходе отопительного сезона в областном центре. Есть ли трудности или все проходит в штатном режиме? Как отработало предприятие в 2020 году? Какова финансовая ситуация на предпритии и каковы планы на текущий год?

Подробнее об этом и многом другом — сегодня в выпуске.

Задавайте свои вопросы Игорю Максимову по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена