ЖКХ

В доме на улице Карла Маркса, 23 в Гдове меняют кровлю

Ветхую кровлю дома №23 на улице Карла Маркса в Гдове начали менять на новую. Эта работа была запланирована областным Фондом капитального ремонта на 2021 го, сообщается в группе «Граждане Гдовского края» «ВКонтакте».

Фото: vk.com/gdovkrai

«Начался год - начался и ремонт, – рассказала исполняющая обязанности первого заместителя главы Гдовского района Алина Иванова. – Работу веднт компания "Строй Проф", которая уже несколько лет выполняет кровельные работы для Фонда капремонта в Пскове и районах. Нам эта организация знакома. Она в прошлом году меняла крыши на двух многоквартирных домах в Гдове. Сработала качественно. Будем надеяться, что и на этот раз строители сделают капитальный ремонт добросовестно и профессионально».

Сегодня, 2 февраля, комиссия областного Фонда капитального ремонта осмотрела кровлю еще одного дома в Гдове, где тоже нужен ремонт.: дом №24 на центральной улице города, известный у гдовичей под названием «Китай-дома». Ремонт крыши здесь запланирован тоже на этот год.