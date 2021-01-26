ЖКХ

Утвержден проект реконструкции очистных сооружений в Пушкинских Горах

В Пушкинских Горах пройдет реконструкция очистных сооружений. Проект по модернизации сферы водоотведения в городском поселении, представленный администрацией Псковской области, одобрен Фондом содействия реформированию ЖКХ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Согласно проекту, модернизации подлежит система очистных сооружений в Пушкинских Горах, построенная еще в прошлом веке. В настоящее время ее износ составляет более 80%, что приводит к несоответствию качества очистки сточных вод имеющимся нормативам. Планируется, что после реконструкции количество ненормативных сточных вод в природный водоток снизится с 98 до 11%.

Кроме того, станция избыточна по мощности (2 тыс куб метров в сутки), что приводит к большому износу сетей, перерасходу средств на их содержание, в частности, на электроэнергию. Новая мощность очистных сооружений в Пушкинских Горах составит 1 тыс куб метров в сутки. Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов отметил, что фактическая потребность в водоотведении в населенном пункте - 650 куб метров в сутки. Однако с учетом того, что поселок Пушкинские Горы является развивающейся территорией, было принято решение о создании запаса мощности очистных сооружений на перспективу.

Особое внимание во время презентации Сергей Грахов обратил на то, что новая система водоотведения поспособствует сохранению экологии Пушкинского края.

Стоимость проекта модернизации очистных сооружений составляет свыше 100 млн, из них средства фонда - 61 млн, еще по 20 млн будут выделены из регионального бюджета и бюджета муниципального предприятия «Комбинат коммунальных услуг».

«Работа по реализации проекта уже стартовала. Ведется подготовка конкурсной документации для участия в тендерах», - сообщил Сергей Грахов.

Напомним, в рамках сотрудничества Псковской области с Фондом ЖКХ в регионе проходит масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры. Проекты реализуются в Пскове, Великих Луках, Острове и Гдове. Поддержка фонда составляет около 670 млн рублей