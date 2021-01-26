«Лучше покупать советскую вторичку»: на проблемы с водой жалуются жители «Афин»

На постоянные проблемы с горячей водой жалуются жильцы многоэтажного дома на улице Ижорского Батальона, 7 в Пскове.
«Это просто жесть. Купили дочерям квартиры в "Афинах", на Ижорского Батальона, 7, у компании "Скандинавия". Постоянные проблемы с горячей водой», - написала одна из подписчиц сообщества «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: «Жесть по-псковски» «ВКонтакте»
По ее словам, в 2018-2019 годах в течение 9 месяцев горячая вода была только по ночам, а теперь вообще отключают, «хотя жильцы уже скидывались на какую-то водоподготовку».
«Лучше покупать проверенную, еще советскую вторичку, ей Богу, чем так попасть, как мы, с этим новым дерьмом в красивой упаковке», - подытожила автор обращения.