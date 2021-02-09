Взгляд из кабины мусоросборочной машины

Почему жители оставляют мусорные пакеты рядом с пустыми баками, как правильно пользоваться «уткой», что происходит в чреве спецтехники и зачем работники «Экопрома» фотографируют свою работу - репортаж о работе людей, которую обыватель замечает, только если она не сделана.
В 6:30 стою в условленном месте и жду, пока меня подхватят работники «Экопрома». Сегодня ненадолго я стану частью команды, которая делает чище города, деревни и поселки по всей Псковской области. Моими проводниками в этот мир станут водитель Олег Константинов и оператор погрузочной машины Дмитрий Лисицын.
На производственной базе в Уграде их ждут медосмотр (без термометрии никуда), получение маршрутного листа и в путь! В 7:30, когда на небе еще висит месяц, а на улицах не видно прохожих, мы уже на первой точке в Подосье.
«Инструкция одна: чтобы после нашего отъезда было чисто», - емко объясняет Олег Владимирович суть предстоящих действий. На деле все оказывается немного любопытнее.
Выгрузка содержимого контейнеров на одной площадке занимает 5-10 минут. Но это в идеальной вселенной.
«Со строек в мелких деревнях мусор «Газелями» сгружают к бытовым контейнерам, лишь бы не заказывать специальную машину для его вывоза, - сокрушаются напарники. - Мы вообще-то не должны его убирать, но не бросать же? Еще могут оставлять пакеты с мусором у бака. Часто так делают, если крышка закрыта. Вокруг свинарник, открываешь бак - пусто. Поэтому мы стараемся их оставлять открытыми. Но есть те, кто просят крышки закрывать, чтобы мусор не трепали птицы, коты и собаки. Чаще такое в деревнях, где люди привыкли следить за чистотой на своем участке. Чем ближе к городу, тем грязнее».
Чтобы все подобные просьбы жителей были выполнены, чтобы бригада не искала контейнер по всей деревне, чтобы машина не застряла на незнакомом развороте - на один маршрут диспетчеры, как правило, ставят тех, кто по нему уже ездил. Смена начинается в семь утра. Водители не возвращаются на базу, пока не объедут все точки из путевого листа. Поэтому любят знакомые маршруты, где все понятно. К некоторым площадкам приходится наведываться по два раза за день, как в Подосье. Туда мы возвращаемся через четыре часа, и снова есть, что высыпать в кузов.
Заправляемся. За смену тяжелая техника съест 150 литров бензина. В кузов можно выгрузить 14-17 контейнеров объемом от 2,5 до 4,5 кубов. Примерно к полудню наступает время ехать разгружаться на мусоросортировочный комплекс в Котово. Еще одна разгрузка произойдет в конце дня, а если мусора окажется много, то ехать нужно будет в третий раз.
В городских дворах водителям крупногабаритной техники приходится маневрировать в узких пространствах, порой проезжая буквально в миллиметрах от припаркованных авто. В деревнях проблема другая, дороги не всегда вычищены. Но Олег Владимирович только посмеивается в усы: «Я управлял экскаватором и башенным краном, неужели сейчас не справлюсь?» Иногда после основной смены приходится ехать на маршрут кого-то из коллег, если машина застряла или поломалась. Даже пустяковые неполадки приводят к задержкам в ожидании помощи.
Он считает, что безответственным на такой работе делать нечего. Старается помочь, если видит, что это в его силах. Например, в Тямше всего-то и нужно было, что поменять два контейнера местами. На одной из улиц емкость поменьше регулярно переполнялась, а по-соседству большой контейнер каждый раз оказывался полупустым. Также именно бригады «из полей» могут подсказать, какие контейнеры следует чистить чаще. Диспетчерам из офиса, конечно, этого не видно, именно наблюдательность водителей и операторов работает на общую пользу.
Подъезжаем к очередной площадке. Дмитрий спрыгивает на землю и от контейнера руками и довольно громкими голосовыми командами направляет водителя. Когда машина оказывается на нужном расстоянии, оператор снимает с кузова трос с крюком и цепляет его к контейнеру. Надо же! До этого момента я ни разу не обращала внимания на специальное «ушко» на макушке железных ящиков.
Водитель и оператор становятся с двух сторон от приемочной камеры. Один управляет рычагами, которые поднимают и опрокидывают «утку» - так работники «Экопрома» называют между собой угловатые контейнеры. И правда похожи! Синие пластиковые контейнеры, расставленные по городу, удобно подкатывать к машине. Но в деревнях важнее вместимость, и «уткой» сотрудники регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами довольны больше.
Второй из бригады страхует процесс, следит, чтобы контейнер как следует зашел под направляющую платформу. Пока мусор высыпается в кузов, оператор убирает площадку. Помним: должно быть чисто!
Контейнер на месте, но внутри машины продолжает работа. Олег Владимирович опускает еще один рычаг, и установка открывает основную камеру, подтягивает в нее здоровенным ковшом новый мусор и захлопывается. Мусор в чреве машины упирается в плиту, которая постепенно отъезжает в сторону кабины. Когда она встречается с задней стенкой, машина полна, пора на разгрузку. За мусором приезжает не просто грузовик, это сложная и умная техника.
Еще одна умная техника в руках водителя. В служебном смартфоне продублирован путевой лист. На каждой точке необходимо сделать фото «до» и «после». Так диспетчеры контролируют работу бригады и могут защитить работяг от обвинений в неубранных контейнерах или нанесенных им повреждениях.
Спрашиваю, как переносят специфический запах. В кабине он, кстати, совершенно не ощущается.
«Справляются не все, - говорит Олег Владимирович, - у меня был напарник, мог все, но запах не переносил физически, начинались позывы тошноты. Что делать, такая работа. Устроился - работай».
«Все-таки мы на свежем воздухе», - добавляет Дмитрий.
Предприятие выдает сотрудникам летнюю и зимнюю форму одежды. На дворе -8, у меня подмерзают ноги, но моим временным коллегам не холодно. Наскачешься туда-сюда из машины, так взопреешь.
Развенчали они и миф о том, что пластик из специальных сеток попадает в общую массу мусора: «Не положено». Такие отходы собирает отдельная машина и отвозит на «Спецтранском».
Подосье, Неелово, Моглино, колесим по Тямше, заезжаем в Макарино, Дуброво, Марьино, снова в Неелово. Тут и там «мои» здороваются с местными пенсионерами, видно, что контакт налажен.
Едем в Псков. Там у бригады всего одна точка. По пути к ней меня выгружают у редакции. Подъезжаю с шиком, на таком такси редко кому удается прокатиться.
Пока я пью чай в тепле, Олег Владимирович и Дмитрий убирают мусор на Госпитальной, разгружают машину в Котово и до позднего вечера уезжают в другое предместье Пскова: Череха, Глоты, Соловьи, Стремутка. Завтра им снова вставать в пять утра, наводить порядок и создавать комфорт.
Валентина Семенова