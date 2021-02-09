ЖКХ

Взгляд из кабины мусоросборочной машины

Почему жители оставляют мусорные пакеты рядом с пустыми баками, как правильно пользоваться «уткой», что происходит в чреве спецтехники и зачем работники «Экопрома» фотографируют свою работу - репортаж о работе людей, которую обыватель замечает, только если она не сделана.

В 6:30 стою в условленном месте и жду, пока меня подхватят работники «Экопрома». Сегодня ненадолго я стану частью команды, которая делает чище города, деревни и поселки по всей Псковской области. Моими проводниками в этот мир станут водитель Олег Константинов и оператор погрузочной машины Дмитрий Лисицын.

На производственной базе в Уграде их ждут медосмотр (без термометрии никуда), получение маршрутного листа и в путь! В 7:30, когда на небе еще висит месяц, а на улицах не видно прохожих, мы уже на первой точке в Подосье.

«Инструкция одна: чтобы после нашего отъезда было чисто», - емко объясняет Олег Владимирович суть предстоящих действий. На деле все оказывается немного любопытнее.

Выгрузка содержимого контейнеров на одной площадке занимает 5-10 минут. Но это в идеальной вселенной.

«Со строек в мелких деревнях мусор «Газелями» сгружают к бытовым контейнерам, лишь бы не заказывать специальную машину для его вывоза, - сокрушаются напарники. - Мы вообще-то не должны его убирать, но не бросать же? Еще могут оставлять пакеты с мусором у бака. Часто так делают, если крышка закрыта. Вокруг свинарник, открываешь бак - пусто. Поэтому мы стараемся их оставлять открытыми. Но есть те, кто просят крышки закрывать, чтобы мусор не трепали птицы, коты и собаки. Чаще такое в деревнях, где люди привыкли следить за чистотой на своем участке. Чем ближе к городу, тем грязнее».

Чтобы все подобные просьбы жителей были выполнены, чтобы бригада не искала контейнер по всей деревне, чтобы машина не застряла на незнакомом развороте - на один маршрут диспетчеры, как правило, ставят тех, кто по нему уже ездил. Смена начинается в семь утра. Водители не возвращаются на базу, пока не объедут все точки из путевого листа. Поэтому любят знакомые маршруты, где все понятно. К некоторым площадкам приходится наведываться по два раза за день, как в Подосье. Туда мы возвращаемся через четыре часа, и снова есть, что высыпать в кузов.

Заправляемся. За смену тяжелая техника съест 150 литров бензина. В кузов можно выгрузить 14-17 контейнеров объемом от 2,5 до 4,5 кубов. Примерно к полудню наступает время ехать разгружаться на мусоросортировочный комплекс в Котово. Еще одна разгрузка произойдет в конце дня, а если мусора окажется много, то ехать нужно будет в третий раз.

В городских дворах водителям крупногабаритной техники приходится маневрировать в узких пространствах, порой проезжая буквально в миллиметрах от припаркованных авто. В деревнях проблема другая, дороги не всегда вычищены. Но Олег Владимирович только посмеивается в усы: «Я управлял экскаватором и башенным краном, неужели сейчас не справлюсь?» Иногда после основной смены приходится ехать на маршрут кого-то из коллег, если машина застряла или поломалась. Даже пустяковые неполадки приводят к задержкам в ожидании помощи.

«Поедешь ночью на выручку, - делится водитель опытом, - а люди жаловаться начинают, ругаются, что машина рычит. Если мусор не убрать, утром тоже будут недовольны, начнут фотографии слать».

Он считает, что безответственным на такой работе делать нечего. Старается помочь, если видит, что это в его силах. Например, в Тямше всего-то и нужно было, что поменять два контейнера местами. На одной из улиц емкость поменьше регулярно переполнялась, а по-соседству большой контейнер каждый раз оказывался полупустым. Также именно бригады «из полей» могут подсказать, какие контейнеры следует чистить чаще. Диспетчерам из офиса, конечно, этого не видно, именно наблюдательность водителей и операторов работает на общую пользу.

Подъезжаем к очередной площадке. Дмитрий спрыгивает на землю и от контейнера руками и довольно громкими голосовыми командами направляет водителя. Когда машина оказывается на нужном расстоянии, оператор снимает с кузова трос с крюком и цепляет его к контейнеру. Надо же! До этого момента я ни разу не обращала внимания на специальное «ушко» на макушке железных ящиков.

Водитель и оператор становятся с двух сторон от приемочной камеры. Один управляет рычагами, которые поднимают и опрокидывают «утку» - так работники «Экопрома» называют между собой угловатые контейнеры. И правда похожи! Синие пластиковые контейнеры, расставленные по городу, удобно подкатывать к машине. Но в деревнях важнее вместимость, и «уткой» сотрудники регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами довольны больше.

Второй из бригады страхует процесс, следит, чтобы контейнер как следует зашел под направляющую платформу. Пока мусор высыпается в кузов, оператор убирает площадку. Помним: должно быть чисто!

Контейнер на месте, но внутри машины продолжает работа. Олег Владимирович опускает еще один рычаг, и установка открывает основную камеру, подтягивает в нее здоровенным ковшом новый мусор и захлопывается. Мусор в чреве машины упирается в плиту, которая постепенно отъезжает в сторону кабины. Когда она встречается с задней стенкой, машина полна, пора на разгрузку. За мусором приезжает не просто грузовик, это сложная и умная техника.

Еще одна умная техника в руках водителя. В служебном смартфоне продублирован путевой лист. На каждой точке необходимо сделать фото «до» и «после». Так диспетчеры контролируют работу бригады и могут защитить работяг от обвинений в неубранных контейнерах или нанесенных им повреждениях.

Спрашиваю, как переносят специфический запах. В кабине он, кстати, совершенно не ощущается.

«Справляются не все, - говорит Олег Владимирович, - у меня был напарник, мог все, но запах не переносил физически, начинались позывы тошноты. Что делать, такая работа. Устроился - работай».

«Все-таки мы на свежем воздухе», - добавляет Дмитрий.

Предприятие выдает сотрудникам летнюю и зимнюю форму одежды. На дворе -8, у меня подмерзают ноги, но моим временным коллегам не холодно. Наскачешься туда-сюда из машины, так взопреешь.

Развенчали они и миф о том, что пластик из специальных сеток попадает в общую массу мусора: «Не положено». Такие отходы собирает отдельная машина и отвозит на «Спецтранском».

Подосье, Неелово, Моглино, колесим по Тямше, заезжаем в Макарино, Дуброво, Марьино, снова в Неелово. Тут и там «мои» здороваются с местными пенсионерами, видно, что контакт налажен.

Едем в Псков. Там у бригады всего одна точка. По пути к ней меня выгружают у редакции. Подъезжаю с шиком, на таком такси редко кому удается прокатиться.

Пока я пью чай в тепле, Олег Владимирович и Дмитрий убирают мусор на Госпитальной, разгружают машину в Котово и до позднего вечера уезжают в другое предместье Пскова: Череха, Глоты, Соловьи, Стремутка. Завтра им снова вставать в пять утра, наводить порядок и создавать комфорт.

Валентина Семенова