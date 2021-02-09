Прокуратура ускорила снос аварийных домов в Плюссе

В Плюсском районе прокуратура принимает меры по обеспечению безопасности проживания жителей районного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В ходе проверки установлено, что на территории поселка находятся 7 расселенных аварийных многоквартирных домов, которые подлежали сносу еще в 4 квартале 2017 года. Однако до настоящего времени эти работы не проведены.
В этой связи прокурор района направил в суд иск о признании незаконным бездействия администрации района.
В настоящее время 2 аварийных дома снесены.