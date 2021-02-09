ЖКХ

Псковский Фонд капремонта возглавил Сергей Шарлаев

Исполняющим обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Псковской области назначен Сергей Шарлаев. Данная информация размещена на сайте фонда в разделе «Контактная информация».

Фото: fontanka.ru

О том, что на должность и. о. гендиректора ФКР региона рассматривается кандидатура Сергея Шарлаева, экс-заместителя председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга, Псковская Лента Новостей сообщала 1 февраля.

Как пояснил Псковской Ленте Новостей председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, заседание правления Фонда, на котором было принято решение назначить Сергея Шарлаева и. о. гендиректора регионального Фонда капремонта, состоялось на прошлой неделе. Он будет занимать данную должность до объявления конкурса.

«У Сергея Борисовича достаточно большой опыт работы в фонде капремонта и в целом в сфере ЖКХ», - отметил Сергей Грахов, добавив, что конкурс на должность гендиректора будет объявлен в ближайшее время и пройдет в три этапа.

Напомним, после ухода на пенсию прежнего гендиректора Фонда капремонта Псковской области Виктора Иващенко обязанности руководителя фонда исполняла Оксана Лапшина.

Сергею Шарлаеву 41 год. Последние 9 лет он работал в Жилищном комитете Санкт-Петербурга: сначала заместителем, а затем и первым заместителем председателя.