ЖКХ

Руководители «Экопрома» обсудили вопросы по сбору и вывозу ТКО в Усвятском районе

Руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области - ООО «Экопром» Александр Киселев и его заместитель Марина Мезенцева провели рабочую встречу с главой Усвятского района Дмитрием Петровым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Цель встречи - оценка качества оказания услуги по обращению ТКО на территории муниципалитета, а также обсуждение возможности замены старых металлических контейнеров на новые пластиковые евроконтейнеры, которые имеют не только больший объем, но и оборудованы крышками в соответствии с требованиями СанПиН.

В настоящее время обслуживанием 68 контейнеров, установленных на территории районного центра, и населенных пунктов сельских волостей, где организован мешковой сбор ТКО, занимается перевозчик. Бытовые отходы вывозит мусоровоз с системой боковой загрузки, также вывозятся и крупногабаритные отходы.

Кроме того, в ходе рабочей встречи обсудили проблемные вопросы. В их числе вывоз мусора от гражданских захоронений - только в Усвятской сельской волости их 28. Директор компании «Экопром» Александр Киселев пояснил, что вывоз мусора от захоронений является обязанностью регоператора и происходит по заявке местных властей после заключения договора на данный вид услуг.

Участники встречи затронули вопрос обеспечения сельских волостей пакетами для мешкового сбора ТКО. Заявки на них готовят главы волостей.

В ходе встречи с главой Усвятского района руководитель компании «Экопром» отметил высокую степень ответственности перевозчика, особое отношение сотрудников предприятия к своей работе и, как следствие, эффективность деятельности.

Руководители регоператора договорились о проведении очередной встречи в ближайшее время для предметного обсуждения насущных вопросов с главами сельских волостей.