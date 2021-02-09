ЖКХ

«Псковские тепловые сети» помогли отремонтировать магистральную трассу Минобороны

Специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» помогли отремонтировать магистральную трассу, принадлежащую Министерству обороны России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

В результате неполадок на магистральной трассе, расположенной на улице Шестака, под отключение попали 12 многоквартирных жилых домов. «Для нашего города – это довольно крупное отключение, которое случается не каждый день. По большому счету, мы не должны иметь к ним никакого отношения. Техника не наша, люди тоже не наши, но жители города наши и тепловую энергию они получают от наших котельных. По этой причине руководство предприятия приняло непростое решение - оказать содействия в проведении ремонтных работ на магистральной трассе», - рассказали в пресс-службе.

«Работы очень сложные и трудоемкие, вы и сами видите, с какими диаметрами приходится иметь дело, но наших коллег этим не напугать, - отметили на предприятии. - Данные работы – это настоящий живой пример слаженной работы двух таких разных организаций. Но важно то, что в такие моменты мы всегда придем друг к другу на помощь для достижения общей цели, а она у нас одна – забота о жителях нашего города».

«Благодарим наших коллег за профессионализм», - добавили в пресс-службе.