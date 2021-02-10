ЖКХ

26 сетевых аварий произошло в Пскове в январе

26 сетевых аварий произошло в Пскове в январе. Об этом сообщил председатель комитета по делам ГО и предупреждению ЧС города Пскова Владимир Воробьев на координационном совещании, в ходе которого обсуждались вопросы жизнедеятельности города.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, участники совещания обсудили готовность сил и средств муниципального звена единой государственной системы предупреждения ликвидации ЧС и служб ЖКХ Пскова в зимний период к дополнительным мероприятиям, направленным на минимизацию последствий неблагоприятных метеорологических условий в виде обильного снега и гололеда.

Так, Владимир Воробьев доложил, что в ЕДДС за отчетный период поступило большое количество обращений, 90% из которых касались вопросов, связанных с некачественной уборкой городских территорий, остальные обращения были по неудовлетворительной работе управляющих компаний.

Также Владимир Воробьев уточнил, что все сетевые аварии устранялись в оперативном режиме. Исключением стала аварийная ситуация на новогодних праздниках в связи с резким изменением погодных условий, которые повлекли за собой обрыв линий электропередачи и обесточивание некоторых городских территорий.

Также Владимир Воробьев добавил, что план по предупреждению и ликвидации ЧС на городских территориях утвержден на пять лет.

Начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов рассказал, что в связи со снегопадами была усилена работа по уборке города и придомовых территорий.

«К тем подрядным организациям, которые недостаточно качественно справляются со своими обязанностями, прописанными в контракте, были применены штрафные санкции в размере 200 000 рублей. На сегодняшний день вывезено около 20 000 кубометров снега на полигон, это в два раза больше, чем за прошлый год», - заключил начальник УГХ.