ЖКХ

Регоператор поставит в Дедовичский район дополнительные контейнеры для мусора

Руководитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области – ООО «Экопром» Александр Киселев и его заместитель Марина Мезенцева провели рабочую встречу с главой Дедовичского района Геннадием Афанасьевым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Во встрече также приняли участие глава администрации городского поселения «Дедовичи» Юрий Акулич, главы волостей: Александр Дубрянин (Вязьевская волость), Елена Николаева (Шелонская волость), Татьяна Веселкова (Пожеревицкая волость), а также директор МП «ЖКХ» Дедовичского района Николай Ефременков и представители управляющих компаний.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы по организации сбора и вывоза ТКО. С февраля этого года регоператор установил на территории населенных пунктов сельских волостей в Дедовичском районе 94 контейнера для сбора ТКО. Также организован вывоз мусора мешкового сбора. Однако, главы волостей сообщили, что к ним продолжают поступать жалобы от населения деревень о том, что многие населенные пункты Дедовичского района очень протяженные, и населению, особенно пожилому, ходить очень далеко.

В ходе рабочей встречи директор «Экопрома» принял решение об установке дополнительных контейнеров. В ближайшее время 19 контейнеров планируется установить в Вязьевской волости, 8 контейнеров - в Шелонской волости, 6 контейнеров - в Пожеревицкой волости. График вывоза контейнеров остается прежним – 2 раза в неделю. Также еще 24 контейнера появятся в Дедовичах.

Кроме того, как отметили представители регоператора, главы волостей обязаны включить места установки контейнеров в реестр мест накопления ТКО. После чего местные власти будут должны оборудовать контейнерные площадки в соответствии с нормами закона: сделать твердое основание и ограждение с трех сторон. «Достойным примером в плане оборудования контейнерных площадок и передачи успешного опыта работы власти для Дедовичского района может стать Новосокольнический район», - отметили представители регоператора.

Особое внимание на совещании уделили низкой платежной дисциплине жителей района за вывоз ТКО. В настоящее время регоператор ведет активную работу по взысканию задолженности. В отношении должников Дедовичского района уже завершается процесс подготовки документов для взыскания долгов в судебном порядке.

В ходе обсуждения вопроса вывоза мусора от юридических лиц главы волостей отметили, что многие юридические лица носят свой мусор на контейнерные площадки населения. В связи с этим «Экопром» проведет проверку всех заключенных юрлицами договоров на вывоз ТКО и тех, кто уклоняется от их заключения, на основании чего направят письма в контрольные и надзорные органы. Руководители «Экопрома» отметили, что все организации, находящиеся на территории волостей и городского поселения, должны иметь договор и индивидуальный контейнер.

Кроме того, представители «Экопрома» напомнили, что любой житель, выразивший желание иметь свой личный контейнер, может заключить договор с регоператором после приобретения бака. «Для многих жителей - это удобный способ, когда свой бак стоит рядом с домом и его вывоз производится в удобное время для заказчика», - отметили в пресс-службе.

«Что касается вывоза мусора мешкового сбора, в ходе рабочей встречи в администрации района было отмечено, что претензий к регоператору нет», - добавили в компании.