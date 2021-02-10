ЖКХ

32 фундамента, 40 крыш и 10 лифтов: Фонд капремонта назвал сумму долга псковичей

Районы Псковской области с высокой и низкой платежной дисциплиной назвал Фонд капитального ремонта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе организации, на 31 декабря 2020 года средний процент собираемости взносов на капремонт на общем счете Регионального оператора составил 82,08%.

В лидерах по платежам оказались Псков (86,19%), Новосокольнический (92,70%), Пустошкинский (87,60%), Локнянский район (87,28%),

Порховский (87,24%), Красногородский (86,61%), Дновский район (86,05%) и Бежаницкий (84,88%) районы.

Низкие показатели собираемости отмечаются в Гдовском (36,30%), Себежском (58,85%), Стругокрасненском (65,26%) и Опочецком (65,63%) районах.

Общая сумма задолженности собственников помещений по взносам на капремонт в многоквартирных домах Псковской области, которые находятся на общем счете Регионального оператора, составляет более 567 млн рублей. «Эта сумма сопоставима со стоимостью работ по капитальному ремонту общего имущества согласно одного годового краткосрочного плана. На 567 млн рублей Региональным оператором дополнительно могло бы быть отремонтировано порядка 320 элементов, например: 40 крыш, 40 фасадов, 38 систем теплоснабжения, 40 систем холодного водоснабжения, 35 систем водоотведения, 35 систем горячего водоснабжения, 38 систем электроснабжения, 32 фундамента, 15 подвальных помещений, 10 единиц лифтового оборудования. Проведение работ по капитальному ремонту указанных элементов могло бы улучшить качество жизни примерно 4 тысяч жителей Псковской области», - сравнили в фонде.

В связи с большой задолженностью собственников по взносам на капитальный ремонт Региональный оператор напоминает, что в соответствии с пунктом 14.1 статьи 155 ЖК РФ в случае неоплаты начисляются пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка. Эта информация будет дополнительно размещена на счет-квитанциях Регионального оператора за март.

«Уважаемые жители области, убедительно просим своевременно оплачивать взнос на капитальный ремонт!» - призвали псковичей.