ЖКХ

Проект «100 вопросов о ЖКХ» запустили в соцсетях псковские единороссы

Проект «100 вопросов о ЖКХ» запустили в соцсетях псковские единороссы. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной партии Юрий Сорокин.

«За последние несколько месяцев ко мне в региональную общественную приемную "Единой России", а также в социальных сетях поступило множество вопросов от жителей, касающихся сферы жилищно-коммунального хозяйства. Тематика вопросов весьма обширная. Как жильцам многоэтажных домов благоустроить свой двор собственными силами? С чего начать и как ускорить этот процесс? Как узнать, кто обслуживает детскую площадку или хоккейную коробку во дворе и как добиться ее ремонта? Как сэкономить на услугах ЖКХ? Можно ли проконтролировать качество работы управляющих компаний?» - сказал Юрий Сорокин, добавив, что это лишь малая часть вопросов, которые волнуют жителей.



«Чтобы дать на них максимально точные и подробные ответы, мы решили запустить в соцсетях проект "100 вопросов о ЖКХ": будем детально разбираться в каждой теме, которая является актуальной для наших жителей», - отметил вице-спикер регионального парламента.

Экспертом выступит региональный координатор проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя», председатель Ассоциации территориального общественного самоуправления Псковской области Алексей Кириллов.