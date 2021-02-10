ЖКХ

«Дом Советов» с Василием Осиповым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 12 февраля. Гость студии – заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов.

Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о реализации нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные дороги».

Каково общее состояние строительной отрасли в Псковской области? Есть ли угрозы недостроев? Справляются ли девелоперы с работой в рамках эскроу-счетов? Как обстоят дела с переселением из аварийного жилья? С реализацией «дорожного» нацпроекта в псковском региона действительно все хорошо или это просто кажется? Каковы планы властей региона по формированию комфортной городской среды?