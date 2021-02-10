ЖКХ

Михаил Ведерников оценил работы по реконструкции гдовской котельной

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 13 февраля, совершил рабочий выезд в Гдовский район. Первым объектом визита в муниципалитет стала котельная № 3 Гдова, где при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства была завершена масштабная реконструкция. В осмотре его сопровождал глава района Юрий Павлов, председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов и представители коммунальной предприятия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

На объекте теплоснабжения губернатор осмотрел внутренние помещения, топливный склад, поинтересовался тем, какой объем работ был выполнен. Сергей Грахов рассказал, что в рамках реконструкции здесь возвели дополнительный модуль котельной с установкой автоматизированного котла на древесной щепе, а также новый участок теплотрассы. Он обратил внимание, что запуск котельной состоялся к началу отопительного сезона.

Глава региона также прошел по прилегающей к котельной территории, осмотрел новый участок теплотрассы, проложенной до площадки под строительство новой школы.

В целом Михаил Ведерников положительно оценил работы, проведенные на объекте теплоснабжения. Он подчеркнул, что именно благодаря увеличению мощности котельной появилась возможность подключения к централизованному отоплению новой школы, которую планируется возвести в Гдове. Это очень востребованное в муниципалитете учреждение образования.

Масштабные работы по реконструкции котельной позволили увеличить установленную мощность до 7 МВт, повысить надежность, безопасность и эффективность всей системы теплоснабжения, обеспечить резерв мощности для подключения новых потребителей тепловой энергии, в том числе социально значимых объектов. Все это позволило оптимизировать расходы предприятия, что в дальнейшем может отразиться и на тарифе для населения. Кроме того, после проведенной модернизации часть нагрузки в подаче тепловой энергии снята с неэффективной дровяной котельной № 2, которая переведена в резерв.

На реализацию проекта было направлено более 60 млн рублей, более 50% из которых - средства Фонда ЖКХ, остальные - средства инвестора.