ЖКХ

Минстрой заявил о нехватке средств на модернизацию сетей ЖКХ

Программа модернизации коммунальной инфраструктуры, износ которой превышает 60%, испытывает нехватку финансирования. Как передает «Интерфакс», об этом сообщил в понедельник глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Михаил Гилев.

«Фактически мы остановились в этой программе с точки зрения средств. Фактически мы остановились в этой программе с точки зрения денег», - сказал Гилев на код в Совете Федерации.

Он отметил, что для дальнейшей реализации программы должны быть найдены дополнительные источники финансирования. «Было бы правильным дополнительное выделение (средств), потому что собственных источников у Минстроя и Фонда просто физически нет», - сказал Гилев.



По его словам, в настоящее время ежегодно обновляется около 1% изношенной инфраструктуры, при этом для поддержания нормального состояния сетей необходимо увеличивать этот объем до 3-5%.

«Если мы оцениваем инвестиционные программы предприятий - это порядка 30 млрд рублей в год. Поэтому нам нужно постоянно вливать в инфраструктуру в год в пять раз больше. Создание реального механизма замены сетей - не получится это сделать за счет одного источника», - одобрил представитель Минстроя.



В свою очередь первый зампредседателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению Аркадий Чернецкий также отметил, что программа нуждается в федеральном финансировании. «Нам нужно обострять вопрос, программа 60+ должна иметь финансовую подоснову - федеральный бюджет. Все здравомыслящие люди понимают, что выполнить пилотные проекты, получить на этом положительный результат и не закончить невозможно», - сказал он и добавил, что вопрос федерального финансирования программы будет отражен в резолюции комитета СФ.



Решение о необходимости создания отдельной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, износ которой превысил 60%, было принято в 2019 году. Сообщалось, что протяженность таких ветхих сетей теплоснабжения составляет 49,4 тыс. км, водоснабжения и водоотведения - 328,1 тыс. км. км.



В марте 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою проработать вопрос распространения программы коммунальной инфраструктуры с 2021 года на малые города с численностью населения до 100 тысяч человек.

Ранее замглавы Минстроя Максим Егоров показал, что программа модернизации коммунальной инфраструктуры не отразится на тарифах ЖКХ для населения и будет финансироваться за счет бюджетных средств.