ЖКХ

Горводоканал локализует место утечки на улице Инженерной в Пскове

Горводоканал локализует место утечки на улице Инженерной в Пскове 15 февраля. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте муниципального предприятия.

Фото здесь и далее: Горводоканал / Instagram

«Несмотря на продолжительные морозы, у наших специалистов не проходит и дня без проведения земельных работ, - рассказали на предприятии. - Сегодня современная техника с легкостью преодолевает промерзший грунт в поисках утечки на водоводе диаметром 200 мм рядом с домом 62 по улице Инженерной. После локализации конкретного места утечки специалисты решат, каким способом проводить ремонт в конкретной ситуации».

Отмечается, что благодаря кольцевой системе водоснабжения, проводимые ремонтные работы никак не повлияют на водоснабжение абонентов.