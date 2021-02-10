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ЖКХ

По поручению губернатора крышу дома в Дедовичах капитально отремонтируют в 2021 году

15.02.2021 20:27|ПсковКомментариев: 0

По поручению губернатора Псковской области крышу многоквартирного дома № 32 по ул. Егорова в поселке Дедовичи капитально отремонтируют в 2021 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда капитального ремонта Псковской области, житель многоквартирного дома Николай Ефременков, обратился на «прямую линию» к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову по вопросу проведения капитального ремонта крыши в 2021 году.

Крыша протекает уже 16-й год. Во исполнение поручения губернатора Псковской области, 9 февраля состоялась рабочая поездка в Дедовичи по вопросу проведения работ в текущем году.

И.о. генерального директора Регионального оператора – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Шарлаев и его заместитель Андрей Анисимов провели рабочую встречу с главой Дедовичского района Геннадием Афанасьевым, а также, осмотрели крышу многоквартирного дома №32 по ул. Егорова.

В ходе осмотра технического этажа было установлено, что текущий ремонт, который проводит управляющая компания ООО «УК «СМС», не приносит результатов, во время сильных осадков кровля протекает, на постоянной основе установлены ведра, смонтирован самодельный «внутренний водосток» для отведения воды. Над входом в квартиры на последнем, пятом этаже происходит постоянное намокание стены, появилась плесень.

На фото: последствия протечек крыши многоквартирного дома №32 по ул. Егорова в рп. Дедовичи

На фото: самодельный «внутренний водосток» на техническом этаже многоквартирного дома №32 по ул. Егорова в рп. Дедовичи

По результатам осмотра и рабочей встречи был определен порядок действий управляющей организации ООО «УК «СМС», администрации Дедовичского района и регионального оператора для выполнения работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома №32 по ул. Егорова в этом году.

В ходе рабочей встречи обсудили и проблемные вопросы. В их числе качество и сроки проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в Дедовичском районе, гарантийный ремонт. По итогам, при обнаружении недостатков, договорились осуществлять оперативный обмен информацией между региональным оператором, управляющими организациями и администрацией Дедовичского района, а также, отметили необходимость совместной работы для повышения качества организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Дедовичского района.

Теги: #дедовичский район #губернатор #фонд капремонта
Источник: Псковская Лента Новостей
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