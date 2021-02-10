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Губернатор проинформировал Дмитрия Медведева о перспективах развития газификации Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 15 февраля, принял участие в селекторном совещании, которое провел председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Мероприятие, в котором приняли участие представители правительства России, руководство ряда субъектов, было посвящено вопросам газификации регионов и подключению граждан к газораспределительным сетям.

Дмитрий Медведев отметил, что для выполнения поручения президента Владимира Путина, согласно которому газификацию страны нужно поэтапно завершить до 2030 года, необходимо определить источники финансирования и проработать схему подключения к газу. Он заявил о том, что тарифная политика в сфере транспортировки газа должна быть прозрачной и соотноситься с региональными программами газификации, а также должны быть устранены существующие бюрократические барьеры. Масштаб газификации, по словам Дмитрия Медведева, требует корректировки действующего законодательства — градостроительного, земельного и лесного.

Ранее в части исполнения поручения президента «Единая Россия» провела обсуждение вопросов газификации регионов совместно с правительством. На нем партия предложила создать единого оператора газификации, а также разработать механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям с возложением затрат на «Газпром».

В рамках заседания о проведенной работе по газификации области и перспективах развития этого направления доложил Михаил Ведерников. Он напомнил, что за последние 15 лет на реализацию региональной программы газификации направлено 1,3 млрд из областного бюджета и 3,8 млрд рублей — средства «Газпрома». Это позволило увеличить уровень газификации с 33% до 54,5%. Тем не менее этот показатель ниже общероссийского значения.

На сегодняшний день из 26 муниципальных образований области газифицированы только 15, заметил губернатор. Темпы газификации снизились из-за дебиторской задолженности муниципальных предприятий за потребленные энергоносители. В июне 2019 года с «Газпром межрегионгаз» был подписан 10-летний план-график погашения задолженности, который в настоящее время неукоснительно соблюдается.

В декабре прошлого года утверждена новая пятилетняя программа развития газоснабжения и газификации Псковской области. Возобновлена реализация программы «Газпром — детям», в рамках которой уже в этом году планируется построить 11 пришкольных стадионов.

Согласно новой программе, заметил губернатор, магистральные трубопроводы будут протянуты во все райцентры области. Инвестиции запланированы в объеме порядка 8,4 млрд руб. К основной причине низких темпов газификации Михаил Ведерников отнес нерешенные вопросы строительства распределительных сетей, а также подведения газа непосредственно к домовладениям. Финансовые возможности региона не позволяют в полном объеме проводить работу по развитию газификации.

«Комплексное решение вопроса подключения домовладений позволит существенно и в сжатые сроки нарастить темпы газификации», — отметил глава региона. Он сообщил, что если будут построены все распредсети, предусмотренные обязательствами региона до 2020 года, уровень газификации региона вырастет до 56%. А при осуществлении мероприятий 5-летней программы этот показатель превысит 61%.

Губернатор поблагодарил Дмитрия Медведева за решение о разработке, в том числе и для Псковской области, индивидуальной программы социально-экономического развития. «Я рассчитываю, что принятые сегодня решения станут таким же хорошим инструментом развития для таких регионов, как Псковская область. Мы поддерживаем предложение об утверждении федерального и регионального оператора. Важно определить источники финансирования строительства распределительных сетей и, наконец, построить газопроводы ввода до фасадов здания, так называемую „последнюю милю“. Я считаю, что такая инициатива „Единой России“ будет являться оптимальным и реалистичным решением этих задач», — заключил губернатор.

В ходе совещания свои предложения о перенастройке модели газификации и газоснабжения озвучил и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Он заявил, что создание единого регионального оператора газификации решит ряд проблем как в газификации, так и в газоснабжении, устранит проблему «последней мили», даст возможность заключать комплексные договоры на подключение к сети и поставку газа, а также в целом существенно оптимизировать затраты. По словам Алексея Миллера, инвестиции в строительство межпоселковых газопроводов до 2025 года составят до 354 млрд руб. «Это моя оценка — при введении единого оператора эта сумма может быть уменьшена на 30%», — сказал он. Также введение единого оператора позволит обеспечить стопроцентную синхронизацию работ в газоснабжении и в газификации.

Основные направления предстоящей работы по трансформации системы газоснабжения и газификации озвучил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, а также министр энергетики Николай Шульгинов.