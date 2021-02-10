ЖКХ

Утечку устраняют на теплосетях у дома на Коммунальной, 71 в Пскове

Утечку устраняет МП города Пскова «Псковские тепловые сети» на сетях у дома на Коммунальной, 71. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, сети расположены под землей, а это значит, что пришлось проводить полноценные раскопки и искать утечку.

«Много времени это не заняло, но парковочных мест стало немного меньше. Проблема очень серьезная. Этот район очень большой, постоянно расширяется и застраивается, а следовательно и трубы здесь довольно большого диаметра (325)», - пояснили на предприятии.

«Работы серьезные, но волноваться не стоит, часть нагрузки удалось перенаправить, но нескольким жилым домам не повезло. Наши коллеги сделали все возможное, но, увы, Рокоссовского 42А, Рокоссовского, 40А попали под отключение, как и Ледовый дворец и бассейн», - добавили в ПТС и заверили, что работы будут проведены максимально быстро и качественно.

Несколько бригад сварщиков и все силы сетевого участка №8 брошены на устранение аварии. «Пара часов - и к возвращению жителей с работы в квартирах будет царить тепло и уют», - сообщили в ПТС. Предприятие приносит жителям и гостям города извинения за доставленные неудобства.