ЖКХ

Водоснабжение восстановили в порховской деревне после проверки прокуратуры

Водоснабжение восстановили в деревне Березка Порховского района после проверки прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

По техническим причинам вышла из строя одна из уличных колонок (произошел прорыв водопровода), в результате чего водоснабжение деревни было нарушено.

Местные власти оперативно проблему не решили. В этой связи прокурор внес в адрес и. п. главы района внесено представление с требованием незамедлительного устранения нарушений закона.

В настоящее время необходимые работы проведены.