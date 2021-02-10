ЖКХ

Сергей Густов: Сетями Газпрома можно обернуть Землю 19 раз

Сетями «Газпром межрегионгаз» можно обернуть Землю 19 раз. Об этом сообщил генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в ходе пресс-конференции 17 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«"Газпром межрегионгаз" работает во всех часовых поясах - от Калининграда до Камчатки, - отметил он. - 78% газораспределительных сетей в зоне нашего обслуживания. Сегодня "Газпром межрегионгаз" отвечает за строительство газопровод-отводов, межпоселковых газопроводов, распределительных газопроводов».

Сергей Густов рассказал, что в 2020 году «Газпром межрегионгаз» направил в рамках программы газификации регионов 56 млрд рублей: построили 141 газопровод протяженностью 2200 км, газифицировали более 200 населенных пунктов.

«К началу 2021 года в 11 регионах России полностью достигнут технически возможный уровень газификации», - добавил директор компании.