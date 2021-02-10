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«Газпром межрегионгаз» приступает к новой пятилетке по газификации страны

«Газпром межрегионгаз» приступает к новой пятилетке по газификации страны и развитию газоснабжения на 2021-2025 годы. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Густов в ходе пресс-конференции 17 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что сформированы 67 программ развития газоснабжения и газификации на ближайшие пять лет. Работу по подготовке этих программ проводили в течение всего 2020 года с учетом обоснованных предложений глав регионов, уточнил Сергей Густов.

На ближайшие 5 лет запланирован объем инвестиций в размере 526,1 млрд рублей. «Из них 128 млрд рублей направят на газификацию уже в 2021 году - это в 2 раза больше, чем в 2020-м», - пояснил гендиректор. В этом году планируется построить более 2000 газопроводов, подключить к газоснабжению 323 населенных пункта, 5,5 тысяч домовладений.

«Каждый день мы должны подключать к газоснабжению более двух населенных пунктов. Мы этот темп набрали. В течение 10 лет мы должны выйти на такой уровень газификации, чтобы вопрос технически возможной газификации регионов был решен», - добавил Сергей Густов.

«Ускоренная газификация сельских территорий - один из наших приоритетов. Создание комфорта граждан в быту - это социальная задача Газпрома в том числе», - заключил он.