ЖКХ

Представлена интерактивная карта газификации России

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в ходе пресс-конференции 17 февраля представил интерактивную карту газификации России - gazprommap.ru, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Интернет-площадка представляет собой двухуровневый интерактивный ресурс с электронными картами и справочной информацией в разрезе 67 регионов России – участников программы развития газоснабжения и газификации ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы.

Так, темным цветом на карте отмечена действующая система газоснабжения, а пурпурным - объекты, которые построят или реконструируют в рамках пятилетней программы газификации. Можно ознакомиться с характеристиками каждого объекта, кликнув по нему.

Как сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Псков», на главной странице сайта и в разделах регионов представлены целевые показатели программы газификации и сопоставимые данные по факту реализации программ за период 2005-2020: число домовладений и квартир, котельных и промышленных предприятий, для которых будут созданы условия газификации, протяженность планируемых газопроводов. Кроме того, показан объем инвестиций, направленный Группой «Газпром» на развитие газификации в стране.

Карта масштабируется до уровня малых населенных пунктов. «Интерактивная карта газификации будет очень востребована», - выразил уверенность Сергей Густов.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз» - специализированная 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Основной вид деятельности - реализация природного газа на территории Российской Федерации через дочерние общества, входящие в Группу «Газпром межрегионгаз».

Среди приоритетных направлений деятельности Группы «Газпром межрегионгаз» - обеспечение надежных и бесперебойных поставок природного газа всем категориям потребителей в России, участие в газификации регионов, повышение безопасности и развитие газораспределительных систем, внедрение технологий энергосбережения и энергобезопасности.

Сегодня «Газпром межрегионгаз» через 53 региональные компании по реализации газа обеспечивает газоснабжение всех категорий потребителей в большинстве регионов РФ.

Газораспределительные организации Группы «Газпром межрегионгаз» оказывают услуги по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, технологическому присоединению, выполнению работ по газификации, а также по эксплуатации опасных производственных объектов.