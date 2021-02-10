ЖКХ

Сергей Густов рассказал о плюсах единого оператора газификации

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов в ходе пресс-конференции 17 февраля рассказал о плюсах единого оператора газификации, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В настоящий момент вопрос о создании единого оператора газификации прорабатывается правительством, - сообщил он. - 15 февраля на совещании партии "Единая Россия" эта тема тоже поднималась». Этот вопрос, пояснил Сергей Густов, поддержали правительство и присутствующие на совещании губернаторы.

По его словам, создание единого оператора газификации позволит решить проблему синхронизации строительства объектов газоснабжения, подготовить потребителей к приему газа, сократить время на подключение к сетям, а также оптимизировать расходы.

«Я считаю, что создание единого оператора газификации, отвечающего за подключение конечного потребителя, - это очень нужная новация, которая предлагается нами и поддержана всеми ветвями власти», - добавил Сергей Густов.