ЖКХ

Закон о капремонте в Псковской области ждут очередные изменения

Депутаты регионального парламента в очередной раз рассмотрят поправки к областному закону о капремонте. Законопроект разработал комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства для приведения действующей редакции в соответствие с федеральным законодательством и обеспечения финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

С момента принятия нормативного правового акта в 2013 году изменения в документ вносились 15 раз.

Норма Жилищного кодекса РФ, которую предлагается отразить в областном законе, регламентирует вопрос уплаты взносов на капремонт в домах, подлежащих сносу или реконструкции при комплексном развитии территории. Вместе с правом собственности на все помещения в доме государству, муниципалитету или инвестору владельцы передают права и на специальный счет, открытый ранее для формирования фонда капремонта. Установление порядка передачи спецсчета предложено отнести к полномочиям комитета по делам строительства и ЖКХ.

Законопроект также предусматривает изменение допустимых сроков оплаты выполненного капитального ремонта. Действующая норма обязывает регионального оператора оплатить оказанные услуги в течение 15 рабочих дней со дня поступления актов приемки, новая редакция - в срок, установленный договором на оказание услуг и выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества.

В пояснительной записке отмечается, что установление более продолжительного периода оплаты выявлено практикой и необходимо для обеспечения финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014 - 2043 годы.

Проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области» рассмотрит комитет по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, а затем депутатский корпус на 55-й сессии регионального парламента.